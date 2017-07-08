Галимов: стиль Скабелки «пять впереди — пять сзади» сейчас самый современный

Нападающий Ансель Галимов, недавно перешедший из московского «Динамо» в омский «Авангард», поделился мнением об игровой системе главного тренера Андрея Скабелки.



«Шалаев сказал, что я идеально подхожу под игровую систему Скабелки? Благодарен нашему генеральному менеджеру за доверие… Что касается игровой системы, то сегодня в хоккее все универсалы — тремя форвардами уже не забьёшь, да и двумя защитниками не отобьёшься. Так что стиль «пять впереди — пять сзади», который предлагает Скабелка — самый современный», — приводит слова Галимова Russia-Hockey. ru.

Галимов: «Авангард» — боевая команда, у нас самые высокие цели