Гальченюк: не думаю о слухах о моём обмене, их невозможно избежать

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк прокомментировал слухи о том, что клуб подписал с ним новый контракт с целью обмена игрока.



«Новый контракт подписан с целью моего обмена? Слухи всегда будут оставаться слухами, в наш век соцсетей их практически невозможно избежать. Я стараюсь оставаться сконцентрированным на подготовке и волноваться только о том, над чем у меня есть контроль. Сегодня я очень рад сделке, которую нам удалось заключить», — приводит слова Гальченюка официальный сайт лиги.

«Монреаль» подписал новый контракт с Гальченюком с зарплатой $ 4,9 млн в год