Кляйн: хочу поблагодарить «Нэшвилл» и «Рейнджерс» за осуществление моей мечты

Защитник Кевин Кляйн прокомментировал своё завершение карьеры в Национальной хоккейной лиге.



«Я бы хотел поблагодарить „Нэшвилл Предаторз“ и „Нью-Йорк Рейнджерс“ за возможность осуществления мечты играть в НХЛ. Спасибо болельщикам обоих городов за их приём. Выступать перед вами было настоящим счастьем. Я буду скучать по всем друзьям, которых успел завести: от хоккеистов до персонала.



«Хочу поблагодарить своих родителей за всё, что они для меня сделали, за их постоянную любовь и поддержку. И особенно мою жену Джоди, и сыновей Джозефа и Оливера, за их постоянные жертвы. Теперь я буду наслаждаться общением с семьёй», — приводит слова хоккеиста официальный сайт лиги.

Защитник «Рейнджерс» Кляйн завершил карьеру в НХЛ