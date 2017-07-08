Йокинен: знаю потенциал Пульюярви, надеюсь помочь ему в «Эдмонтоне»

Нападающий Юсси Йокинен, недавно подписавший контракт с «Эдмонтон Ойлерз», прокомментировал игру своего одноклубника и соотечественника Ессе Пульюярви.



34-летний Йоккинен в прошлом сезоне выступал в составе «Флорида Пантерз», за который принял участие в 69 матчах, забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав 28 очков при показателе полезности «-15».



«Я тренируюсь с Пульюрви во время летнего перерыва в течение последних трёх лет. Я знаю о нем всё, осознаю весь его потенциал. Пока он ещё молодой парень, который старается быть отличным игроком в НХЛ. Надеюсь, что смогу ему помочь», — приводит слова Йокинена Edmonton Sun.

«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с форвардом Йокиненом