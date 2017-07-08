Терещенко: хочу играть в «Динамо, но тренироваться раньше сентября не смогу

Нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, что хочет продолжить выступления за команду и прибыл на базу, чтобы провести с клубом заключительные переговоры. Игрок недавно перенёс операцию и не может приступить к тренировкам.



«Я хочу играть в „Динамо“ и прибыл на базу, чтобы провести заключительные переговоры с клубом. „Динамо“ – мой дом, а наша команда очень молодая. Но раньше начала сентября я не смогу приступить к тренировкам после операции», — приводит слова Терещенко «Спорт-экспресс».

