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«Йокерит» расторг контракт с Сакари Салминеном

8 июля 2017, суббота. 11:18. Хоккей

Финский клуб «Йокерит» решил расторгнуть контракт с нападающим Сакари Салминеном, информирует Ilta-Sanomat. У 29-летнего Салминена оставался ещё один год по действовавшему контракту.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 26 (6+20) результативных баллов при показателе полезности "+3" и 16 минутах штрафного времени. В среднем на льду Салминен проводил около 15 с половиной минут.

Ранее финский хоккеист защищал цвета нижегородского «Торпедо».

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Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит
Новости. Хоккей
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