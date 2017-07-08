Экс-нападающий «Трактора» и «Авангарда» Рой перешёл в «Линчёпинг»

Нападающий Дерек Рой, в прошлом сезоне выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард» и «Трактор», подписал контракт со шведским клубом «Линчёпинг», информирует Aftonbladet. Контракт с 34-летним хоккеистом подписан на два сезона.



В 55 матчах в КХЛ нападающий набрал 22 (11+11) результативных балла при показателе полезности "+3" и 44 минутах штрафного времени.



В Национальной хоккейной лиге хоккеист сыграл 738 матчей за «Баффало», «Даллас», «Ванкувер», «Сент-Луис», «Нэшвилл» и «Эдмонтон».

Зарипов вернётся в «Ак Барс», а Никита Нестеров – в КХЛ Зарипов подпишет контракт с «Ак Барсом», Нестеров вернётся в КХЛ, ГК ТЭН продаст «Парк Легенд» структурам Ротенбергов – в итогах дня.