Генменеджер «Ванкувера»: Лабат обеспечивает хорошую глубину состава

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Джозефом Лабатом.



«Лабат обеспечивал физическую мощь, выступая в „Ванкувере“ и в „Ютике“ в прошедшем сезоне. Он большой, сильный игрок и гарантирует хорошую глубину состава», — приводит слова Беннинга Sportsnet.



В прошлом сезоне в составе «Кэнакс» Лабат принял участие в 13 матчах НХЛ, в которых не отметился результативными действиями. Большую часть сезона Джозеф провёл в «Ютика Кометс», в составе которого выступал в АХЛ, отыграл в 38 матчах, забросил 6 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав 16 очков при показателе полезности «-6».

«Ванкувер» подписал двусторонний однолетний контракт с Лабатом