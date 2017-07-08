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Какая сделка в межсезонье стала для ЦСКА самой удачной?

8 июля 2017, суббота. 12:25. Хоккей

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какая сделка в межсезонье стала для ЦСКА самой удачной?»

Столичный ЦСКА стал одним из главных игроков на хоккейном рынке нынешнего межсезонья. Состав «армейцев» пополнили российские энхаэловцы Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс»), Роман Любимов («Филадельфия Флайерз») и Михаил Григоренко («Колорадо Эвеланш»), форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, а с голкипером Ильёй Сорокиным был заключён новый контракт. Какая из этих сделок стала, на ваш взгляд, самой лучшей?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
8 июля 2017, суббота
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