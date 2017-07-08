Жирарди: выкуп контракта «Рейнджерс» сильно меня разочаровал, став ударом

Защитник Дэн Жирарди, недавно перешедший в «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал о своих эмоциях после того, как его предыдущая команда «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупила контракт хоккеиста.



«Я был удивлён новостью о выкупе контракта. Сейчас эпоха потолка зарплат, в рамках которого мой контракт выглядел грузным, но после хорошего сезона я уже начал готовиться к следующему чемпионату.



Я был сильно разочарован таким событием, это стало ударом. Тем не менее, это часть игры», — приводит слова защитника NBC Sports.

Жирарди попрощался с «Рейнджерс» и болельщиками команды