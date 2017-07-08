Гуськов: на Зарипова будут ходить, ажиотаж в Казани будет сумасшедшим

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход нападающего Даниса Зарипова в «Ак Барс». Контракт 36-летнего хоккеиста с магнитогорским «Металлургом» истёк 30 апреля 2017 года.



«Зарипов всем и всё уже доказал, он является звездой КХЛ. После ухода Зарипова и Морозова из «Ак Барса» звёзд в Казани так и не нашлось, поэтому, считаю, сейчас команда получает в свои ряды очень классного игрока. На Зарипова будут ходить люди на стадион, в общем-то его не забыли в Татарстане. Ажиотаж вокруг 25 номера будет сумасшедший.



Действительно, уход Зарипова — это потеря для «Магнитки». Мы больше не увидим великолепную тройку Зарипов — Коварж — Мозякин. Теперь придётся тренерскому штабу и менеджменту «Металлургу» голову поломать, чтобы найти достойную замену Данису. Но с такими трудностями сталкиваются многие, так что, думаю, «Магнитка» выйдет из этого положения достойно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс» Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина снова будет играть в клубе, который сделал его звездой.