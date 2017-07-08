Курри: Гилрой — атакующий защитник с отличным катанием, один из лучших в КХЛ

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание контракта с защитником Мэттью Гилроем.



«Гилрой — атакующий защитник с отличным катанием, который в течение последних трёх лет был одним из лучших в лиге. Его опыт и умение играть в атаке поможет „Йокериту“, которым этого не хватало», — приводит слова Курри официальный сайт клуба.



В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», набрав 38 (7+31) очков в 57 встречах при показателе полезности "-19" и девяти минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду больше 25 минут за матч.

Защитник Мэттью Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»