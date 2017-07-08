В Сочи проходит учебно-тренировочный сбор юниорской сборной U17

С 1 по 24 июля в Сочи на базе образовательного центра «Сириус» проходит учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России до 17 лет под руководством главного тренера Владимира Филатова.



В составе команды тренируются 25 хоккеистов:



Вратари:



Горбунов Илья («Трактор»), Скотников Всеволод (ЦСКА), Чечелев Даниил (Витязь).



Защитники: Арбузов Егор (ЦСКА ), Буренов Николай («Витязь»), Князев Артемий, («Ак Барс»), Миронов Илья («Локомотив»), Бычков Егор («Локомотив»), Стихановский Михаил («Югра»), Тювилин Дмитрий («Локомотив»), Файзутдинов Мимур («Динамо» СПб), Чистяков Семен («Салават Юлаев»).



Нападающие:



Абрамов Михаил (ЦСКА), Амиров Родион («Салават Юлаев»), Буцаев Дэниэл (ЦСКА), Гуськов Матвей (ЦСКА), Зайцев Олег («Динамо»), Лихачев Ярослав («Локомотив»), Манин Иван («Витязь»), Подколзин Василий («Витязь»), Пугачев Артем («Динамо» М), Сафонов Илья («Витязь»), Фирстов Владислав («Локомотив»), Хулапов Данила (ЦСКА), Черный Александр (ЦСКА).

Юниорская сборная России U18 приступила к тренировкам