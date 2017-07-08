Гареев: Захаркин сплотил «Салават», не знаю, почему была чёрная полоса

Защитник «Салавата Юлаева»Станислав Гареев поделился мнением о прошедшем сезоне.



«Доволен сезоном в том плане, что мне удалось попасть в команду. Недоволен тем, что так рано вылетели. Надеялся, что больше продержимся. Подвели травмы. Если бы у нас был Харти, вышли бы другие травмированные, думаю, мы показали бы другой хоккей.



Чёрная полоса была из-за психологического раскола? Нет, у нас, наоборот, был хороший коллектив, все дружные были. Да и Захаркин сплотил нас. Я до сих пор не знаю причин, почему так произошло. Просто бывали матчи, в которых мы выходили на лёд, сразу получали две-три шайбы и уже не могли догнать соперника», — цитирует Гареева «Спорт Бизнес Online».

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