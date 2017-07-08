Гилрой: взволнован возможностью сыграть за «Йокерит», клуб стремится к успеху

Защитник Мэттью Гилрой поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с «Йокеритом».



«Будет здорово играть на замечательной „Хартвалл-арене“. В Хельсинки замечательные люди и еда, сам город тоже очень хорош. После переговоров с Курри мы быстро достигли соглашения. Я взволнован возможностью сыграть за „Йокерит“.



Все сотрудники клуба оказались очень вежливы и доброжелательны. С нетерпением ожидаю старта нового вызова в моей карьере. Надеюсь, что смогу помочь не только в обороне, но также и в атаке, и в игре в большинстве», — рассказал Гилрой официальному сайту клуба.

Защитник Мэттью Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»