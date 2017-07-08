Горак: иногда хочется быть несколько выше и тяжелее, чем сейчас

Нападающий «Витязя» Роман Горак рассказал о сложностях при игре на позиции центрфорварда.



«Я хорошо сыграл на ЧМ-2017? Лично я оцениваю своё выступление на мировом первенстве по-другому. Чехия выбыла из турнира уже в четвертьфинале, всухую уступив россиянам. Значит, ни о каком успехе не может быть и речи — ни о командном, ни о личном. А что касается моей игры… Я – центрфорвард, моё дело – находиться на «пятачке» соперника. Закрывать видимость вратарю, добивать шайбы после отскоков. Так я действую в «Витязе», так играл и в сборной.



Много синяков и шишек? Хоккей сам по себе – жёсткая игра, соперники здесь не церемонятся, особенно на «пятачке», откуда забивают больше всего голов. Защитники очень не любят, когда там находится чужой нападающий и стараются всеми силами вытолкнуть его. Иногда мне очень хочется быть на несколько сантиметров повыше и на несколько килограммов потяжелее», — цитирует Горака «Подмосковье сегодня».

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