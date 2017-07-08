Генменеджер «Вегаса»: в «Уайлд» считают, что Так мог пригодиться им в будущем

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением об игре нападающего Алекса Така, недавно выменянного у «Миннесоты Уайлд».



«Я видел его в составе сборной США пару лет назад, он здорово прогрессирует. Сложно найти результативного хоккеиста с такими габаритами. Нам был нужен молодой игрок, который бы мог играть у нас в течение 10-12 лет. У него хорошие габариты, он умеет забивать. Мы следили за ним. Это была хорошая сделка для обеих команд. Они сохранили состав. У них всё будет в порядке в ближайшие годы. Правда, в «Уайлд» считают, что через пару лет Так мог бы им очень пригодиться», – цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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