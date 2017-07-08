Лилигрен: пример для подражания — Лидстрём, через год я попробую попасть в НХЛ

Защитник Тимоти Лилигрен, выбранный «Торонто Мэйпл Лифс» под 17-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги, рассказал, что рассчитывает попасть в основной состав команды через год.



«Мой пример — Никлас Лидстрём, это тот самый хоккеист, которым я хочу быть. Я хорошо катаюсь. Мне нравится контролировать шайбу в зоне атаки, создавать моменты и набирать очки.



Думаю, мне нужен ещё один год для прогресса, потом я попробую попасть в состав основной команды в НХЛ», — приводит слова Лилигрена Sportsnet.

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