Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с российской моделью Анастасией Шубской. Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.



В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом, а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.