Хишир: в «Дэвилз» мне обеспечили место, но я ещё должен его завоевать

Швейцарский нападающий Нико Хишир, ставший первым номером драфта новичков НХЛ поделился первыми впечатлениями от попадания в «Нью-Джерси Дэвилз».



«Я общаюсь с генеральным менеджером. Я знаю, что на меня никто не будет оказывать давление, позволяя мне спокойно развиваться. Мне сказали, что место в „Дэвилз“ мне обеспечено, но я знаю, что нужно ещё его завоевать.



Понятно, что когда тебя выбрали первым, есть определённые ожидания. Важно, что я получу поддержку, только так можно быстро развиваться. Уверен, что могу играть в основе, но мне нужно ещё многое для этого сделать», — цитирует Хишира официальный сайт ИИХФ.

Биржа NASDAQ поприветствовала Нико Хишира на интерактивном табло на Таймс-сквер