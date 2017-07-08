Права на Егора Бабенко перешли из ЦСКА в «Ладу», форвард будет играть в России

Как стало известно «Чемпионату», права на российского нападающего Егора Бабенко перешли из московского ЦСКА в тольяттинскую «Ладу. 20-летний хоккеист, последние сезоны проведший в Северной Америке, возвращается в Россию и будет выступать за тольяттинский клуб, с которым подписал контракт на два года.



В прошедшем регулярном чемпионате Западной хоккейной лиги Бабенко выступал за „Летбридж“, в составе которого провёл 66 матчей, записав на свой счёт 55 (24+31) результативных баллов, к котором добавил ещё 23 (10+13) очка в 20 матчах этапа плей-офф.

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