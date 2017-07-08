Задоров: договорился о контракте с ЦСКА, но буду ждать ответа от «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров сказал, что может вернуться выступать в Континентальную хоккейную лигу.



«Всё решится к концу месяца. Если мы не договоримся по контракту с «Колорадо», вернусь в КХЛ и проведу следующий сезон в России.



ЦСКА выходил на меня? Да, мы почти обо всем договорились с «армейцами». Но все-таки до конца июля жду ответа от «Колорадо»», — приводит слова Задорова «Спорт-экспресс».



В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности "-20".

Нестеров и Григоренко перешли в ЦСКА, а Зарипов вернулся в «Ак Барс» Никита Нестеров перешёл в ЦСКА, Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс», Андрей Стась пополнил состав «Авангарда» — в итогах дня.