«Даллас» подписал контракт новичка с защитником Хейсканеном

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с защитником Миро Хейсканеном, сообщает официальный сайт клуба.



17-летний Хейсканен в прошлом сезоне выступал в финской Элитной лиге в составе ХИФКа, принял участие в 37 матчах регулярного сезона и 8 встречах плей-офф, в которых забросил 5 шайб и отдал 8 результативных передач, набрав 13 очков по системе «гол плюс пас».



Помимо этого, Миро представлял Финляндию на чемпионате мира U20 (1 результативная передача в 6 матчах) и чемпионате мира U18 (2 шайбы и 10 результативных передач в 7 встречах).