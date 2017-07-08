ЦСКА перезаключил на новых условиях контракт с форвардом Карнауховым

ЦСКА объявил о подписании нового двустороннего соглашения с нападающим Павлом Карнауховым, которое рассчитано на три года, сообщает официальный сайт ЦСКА.



В прошлом сезоне Карнаухов в составе ЦСКА принял участие в 19 матчах КХЛ, в которых отдал 1 результативную передачу, набрав 1 очко при показателе полезности «-1», а также отбыл 17 штрафных минут.



Стало известно также о подписании контракта «Автомобилистом» с форвардом Иваном Каштановым, а московским «Динамо» — с нападающими Владиславом Ефремовым и Игорем Игнатушкиным.