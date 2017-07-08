Нападающий «Филадельфии» Патрик вернётся на лёд на следующей неделе

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик, восстанавливающийся после операции на брюшной полости, которую перенёс 13 июня, рассказал, как проходит процесс.



«Впервые за достаточно длительный период времени я буду полностью здоров. Травма беспокоила меня весь сезон. Начну кататься на следующей неделе, и я очень рад этому. Если бы затянул с операцией, то потерял две недели из тренировочного цикла. Так что, когда врач сказал, что надо оперировать, я ответил, что это надо сделать прямо сейчас. Меня отпустили домой, в Виннипег, на пару дней. В пятницу я был в Виннипеге, в понедельник прилетел обратно, во вторник утром была операция. Я себя хорошо чувствую и рад, что всё позади.



Сегодня утром нам показывали фильм, рассказывали, как надо делать упражнения. Я наблюдал за тренировкой. Кое-что запомнил и буду делать дома с тренером. Мне надо многому научиться, и я приложу все усилия для этого. Конечно, я бы очень хотел выйти на лёд, но ничего не поделаешь», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.