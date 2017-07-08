Мелансон стал новым тренером вратарей «Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро объявил о подписании соглашения с Роландом Мелансоном, который будет выполнять в команде обязанности тренера вратарей, сообщает официальный сайт клуба.



«Я хочу поблагодарить Тревора Линдена и «Ванкувер Кэнакс» за то, что позволили Ролли присоединиться к «Нью-Джерси Девилз». Ролли очень уважают в НХЛ как наставника, а его опыт работы с разными голкиперами будет отличным приобретением для нашей команды», — отметил Шеро.



Предыдущие шесть сезонов, начиная с 2010 года, Мелансон провёл на аналогичной должности в «Ванкувере».