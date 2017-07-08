Белухин перебрался из усть-каменогорского «Торпедо» в солигорский «Шахтёр»

Нападающий Евгений Белухин, ранее выступавший в КХЛ в составе тольяттинской «Лады», новокузнецкого «Металлурга» и донецкого «Донбасса», подписал соглашение с белорусским «Шахтёром», сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 33-летний форвард защищал цвета усть-каменогорского «Торпедо», за которое принял участие в 68 встречах ВХЛ, забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач, набрав 41 очко.



В КХЛ у Евгения на счету 149 матчей, в которых он набрал 45 очков по системе гол+пас (15+27).