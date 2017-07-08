«Баффало» подписал двухлетний контракт с форвардом Ларссоном

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании двухлетнего контракта со шведским нападающим Йоханом Ларссоном, по которому тот будет получать в среднем $ 1,5 млн в год, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне в составе «Баффало» 24-летний Ларссон принял участие в 36 матчах НХЛ, в которых забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач, набрав 11 очков при показателе полезности «-7».



В НХЛ форвард провёл 178 встреч, в которых набрал 48 очков по системе «гол+пас» (22+26), а его показатель полезности составляет "-11".