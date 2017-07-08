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Защитник «Флориды» Писик подшутил над форвардом «Сан-Хосе» Торнтоном

8 июля 2017, суббота. 23:37. Хоккей

Защитник «Флорида Пантерз» Марк Писик спародировал нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтона, который опубликовал в своём «твиттере» фотографию, на которой он подписывал новый однолетний контракт с клубом на $ 8 млн, сидя на тракторе.

Если фото не отображается, его можно посмотреть в «Твиттере».

Писик в ответ опубликовал на своей странице фото, на котором он пописывает трёхлетнее соглашение с «Флоридой» на газонокосилке.

«Очень рад, что проведу с «Флоридой» ещё три года. Мне ещё предстоит поработать, чтобы проехать на газонокосилке», — написал Писик.

Если фото не отображается, его можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сан-Хосе Шаркс Флорида Пантерз Джо Торнтон Фото
Новости. Хоккей
8 июля 2017, суббота
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