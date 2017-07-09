Шубская спела Овечкину на праздновании их свадьбы

Анастасия Шубская подарила песню нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на праздновании их свадьбы в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».



«Сюрприз для жениха! Это так трогательно когда невеста — Настя Шубская — пела для Саши! Это было очень нежно, искренне и волшебно! Молодец, умница», — написала продюсер Яна Рудковская на своей странице в «Инстаграме», куда загрузила и видеозапись песни в исполнении Шубской.

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