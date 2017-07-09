Вик. Шалаев: уровень МХЛ Ковалёв перерос, к КХЛ подготовится в фарме «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал решение омского клуба командировать лучшего снайпера прошедшего сезона МХЛ нападающего Антона Ковалёва в фарм-клуб — карагандинскую «Сарыарку».

«В таланте Ковалёва не сомневается ни менеджмент клуба, ни тренерский штаб. Помним мы и про 87 очков Антона в прошлом регулярном чемпионате МХЛ. Приглашение на Матч звёзд КХЛ он воспринял абсолютно адекватно: стал работать ещё серьёзнее. Ковалёв хочет стать профессиональным хоккеистом, но он только в самом начале пути, и для того, чтобы правильно его подвести к хоккею, в который играют взрослые мужики, мы должны хорошо его подготовить.

Уровень МХЛ Антон однозначно перерос, а вот к КХЛ нужно подготовиться как следует. Лучше всего это делать в фарм-клубе: там можно прочувствовать, что такое современная силовая борьба, конкуренция, требования. Тренеры «Авангарда» будут внимательно следить за прогрессом Ковалёва в ВХЛ и, если посчитают нужным, вызовут его в главную команду. Так или иначе всё зависит исключительно от самого нападающего", — сказал Шалаев корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.