«Авангард» не рассматривает возвращение в клуб Яромира Ягра

Омский «Авангард» не будет приглашать в команду чешского форварда Яромира Ягра, который находится без контракта. Ранее чешские СМИ сообщали, что 45-летний Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ.

«Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе омского клуба.

Напомним, что Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Национальную хоккейную лигу, где является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.