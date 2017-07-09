Зюзин: многие в Уфе в шоке, финские тренеры выходят на работу последними. Абсурд

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин высказался о положении дел в команде. «Салават» возглавил финский тренерский штаб, команда выйдет из отпуска 10 июля.

Плющев: финский эксперимент в «Салавате» не затянется, к ноябрю будут проблемы

«Многие в Уфе в шоке. Ветераны, болельщики пока молчат, но вопросов множество. В том числе от ребят из «Салавата», которые уже вышли на лёд и… ждут тренеров. Клуб возглавил новый штаб из пяти финских тренеров, им нужно знакомиться с командой и регионам, изучать молодёжь. Финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд! Если бы год назад наш тренерский штаб так начал бы свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают всё. На каком-то этапе управления происходит сбой — варяги подтягивают легионеров, а башкирские воспитанники от клуба отрезаются. Клуб, делая ставку на легионеров, жертвует и своим прошлым, и будущим. Финские ребята получат свои деньги, так и не поймут, что работали в великом клубе — и уедут. А Башкирии потом всё разгребать…

Иностранцам мы позволяем больше, чем своим. Недавно обсуждали эту тему с Анатолием Емелиным, известным уфимским специалистом, с которым два предыдущих сезона работали в штабе «Салавата». По-доброму позавидовали новым тренерам. Им купили 12 очень качественных хоккеистов, дали абсолютнейший карт-бланш. Главный тренер смог взять себе в штаб на хороший контракт 25-летнего сына… Нелепое назначение Вестерлунда-младшего говорит о том, что финские люди ещё не поняли, что приехали не в деревню, а в один из самых хоккейных регионов огромной страны.

Экс-глава нашего штаба Игорь Захаркин вновь начал атаковать генерального менеджера Леонида Вайсфельда. В чём-то с Игорем Владимировичем можно согласиться. Но прошлым летом наш штаб и прежде всего тренер по физподготовке не очень правильно провёл подготовительный период. Эпидемия травм не случайна.

Позапрошлым летом у нас была отличная возможность взять в оборону на бюджетных условиях Илью Никулина. Но получили откровенно слабого защитника, который не провёл и трети матчей. Ещё один пример — Александр Попов. В прошлом сезоне у нас сломался Энгквист, нужно было срочно искать форварда-универсала в тройку к Умарку. Клуб взял паузу. Так он оказался в ЦСКА», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.