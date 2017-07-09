Эверберг: хочу как можно скорее начать тренировки с «Авангардом»

Новичок «Авангарда», форвард Деннис Эверберг прибыл в Омск. Хоккеист рассказал о переходе и вспомнил о прошлом сезоне.



«Перелёт получился долгим, но я рад быть здесь. Рад присоединиться к команде, жду этого с нетерпением. Хочу как можно скорее начать тренировки. В прошлом сезоне я выступал в Шведской хоккейной лиге. Мы выиграли регулярный чемпионат, но вылетели из плей-офф в четвертьфинале. После этого я присоединился к сборной Швеции. Это был потрясающий опыт. Мы одержали победу на ЧМ-2017, было здорово.



Я двусторонний игрок. Неплохо отрабатываю в обороне. Хорошо владею шайбой. А также зачастую выигрываю единоборства. Я слышал только хорошее и об Омске, и об «Авангарде». Надеюсь, всё будет складываться удачно. Здорово, когда приезжаешь в другую страну, и есть соотечественники. Имеют значение и многие другие вещи, но и это тоже значимый фактор», — цитирует игрока клубное телевидение.

Видео также доступно в официальном «Твиттере» омской команды.

Фото также доступны в официальном «Твиттере» омской команды.