Е. Корешков: идёт омоложение «Барыса», но задачи ставим очень серьёзные

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о командном собрании.



«Состоялось командное собрание. Прошлись по итогам прошлого сезона, наметили планы на будущее, на новый сезон. Представили новичков команды. Также есть пополнение и в тренерском штабе.

В новом сезоне у нас будет 10 новых игроков. Поменялось полкоманды, идёт омоложение «Барыса». Но мы ставим перед собой очень серьёзные задачи. Показали игрокам видеоклип о прошлом сезоне, показали интересные моменты. Это и блокировки бросков, и силовые приёмы, и, конечно же, радость игроков и болельщиков», — цитирует тренера клубное телевидение.

Игроки «Барыса» проходят медицинские тесты

Также видео доступно на официальном канале клуба в «YouTube».