Адам Холл, проведший 662 матча в НХЛ, завершил карьеру игрока

Нападающий Адам Холл завершил карьеру игрока. Хоккеисту 36 лет.



Холл провёл 662 матча в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесоту Уайлд», «Питтсбург Пингвинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролину Харрикейнз» и «Филадельфию Флайерз», набрав 152 (69+83) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли, до финала которого доходил в 2008 году, хоккеист провёл 56 матчей и набрал 14 (7+7) очков.



Последние три сезона Холл выступал в Швейцарии за «Амбри-Пиотту». Также он выступал за сборную США на четырёх чемпионатах мира, а в 2004 году выиграл с командой бронзовую медаль турнира.