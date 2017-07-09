Алекс Дости перешёл из QMJHL в систему «Анахайма»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» подписал контракт новичка с форвардом Алексом Дости. Об этом информирует официальный сайт коамнды из Калифорнии. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года.



20-летний нападающий был выбран клубом на драфте НХЛ 2016 года в четвёртом раунде под общим 115-м номером. В минувшем сезоне хоккеист выступал в юниорской лиге Квебека за «Гатино» и «Шарлоттаун», набрал 71 (30+41) очко в 63 матчах регулярного чемпионата и 16 (8+8) в 13 матчах плей-офф.

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