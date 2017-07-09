Годро: «Калгари» сделал выжные ходы, команде всё это поможет

Нападающий «Калгари Флэймз» Джон Годро порассуждал на тему изменений в составе команды. По мнению хоккеиста, канадский клуб Национальной хоккейной лиги сделал важные ходы.



«В межсезонье клуб сделал важные ходы, и это здорово. Команде всё это поможет. Нам важно начать налаживать взаимопонимание ещё до тренировочного лагеря. Я написал сообщения нашим новичкам, и многие другие сделали так же. Я хотел приветствовать их и в команде, и в городе и дать им знать, как приятно тут играть», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Калгари» подписал контракт с форвардом Гездиком