Ландер присоединится к «Ак Барсу» 9 июля

Шведский нападающий Антон Ландер присоединится к клубу Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 9 июля перед сбором в Финляндии. Об этом информирует «Бизнес Online».



В минувшем сезоне 26-летний шведский центральный нападающий провёл 22 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав в них четыре (1+3) очка при показателе полезности «+2». В 42 матчах Американской хоккейной лиги на его счету 55 (25+30) очков. Всего в НХЛ Ландер за шесть сезонов в «Эдмонтон Ойлерз» провёл 215 матчей и набрал 35 (10+25) очков при показателе полезности «-41».

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