Варнаков: я просто переписал договор с одного «Динамо» на другое

Новичок московского «Динамо» нападающий Михаил Варнаков рассказал о своём отношении к переменам в московском клубе КХЛ.



«Ситуация напрягает, когда решение зависит лично от тебя. А тут я ничего не мог сделать. Поэтому я просто её отпустил. Решил, что если новое руководство захочет меня видеть в команде, значит, я приеду. Ну а нет, так нет. Как видите, я в команде. Так что всё в порядке. Просто переписал договор с одного «Динамо» на другое. Так получилось, – приводит слова Варнакова «Советский спорт».

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.