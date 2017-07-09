Кларк: «Рейнджерс» не хотели драфтовать Березглазова, в 18 лет он был медленным

Директор клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» по развитию игроков Горди Кларк высказался о защитнике Алексее Береглазове, с которым клуб в апреле подписал контракт новичка.

«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с Алексеем Береглазовым

«В своё время мы не были заинтересованы в том, чтобы выбрать его на драфте. В 18 лет он был довольно медленным. Но сейчас он действительно стал лучше как игрок», – цитирует Кларка официальный сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности "+9" и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись шестью результативными передачами. В 2016 году в составе «Магнитки» он стал обладателем Кубка Гагарина.