Карпов: когда признали НСА, решил уйти в СКА, вопрос по долгам «Динамо» решается

Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ и переход в петербургскую команду. Напомним, что ранее Карпов стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это третий день медосмотра.

Карпов, Гавриков, Белов, Плотников и Барабанов проходят медосмотр в СКА

«Отдохнул хорошо, очень рад, что перешёл в другой клуб. В Петербурге только третий день, пока больше времени в гостинице проводил и на тренировке был. Прошёл медосмотр, с физической формой всё в норме, к сборам готов. Как только из «Динамо» решились вопросы, перешёл в СКА, поступило предложение, я его принял. Всё произошло быстро. Всё решилось, после того как нас признали НСА. В «Динамо» что-то решается по долгам, процесс идёт, но новой информации пока нет», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.