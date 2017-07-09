Четыре игрока, в том числе Кицын и Махановский, на просмотре в «Адмирале»

Хоккейный клуб «Адмирал» объявил о том, что заключил просмотровые контракты с четырьмя игроками.



Речь идёт о 19-летнем защитнике Алхасе Кочкарёве, выступавшем за «Тайфун» в МХЛ и набравшем девять очков в 5-м матче.

Также просмотровый контракт подписал 25-летний нападающий Максим Кицын, выступавший за ХК «Саров» в ВХЛ и набравший четыре очка в 19 матчах.

На просмотре в дальневосточной команде оказался и 23-летний центрфорвард Павел Махановский, проведший 15 матчей за «Авангард» и набравший одно очко. В ВХЛ на счету игрока 22 матча и девять очков за «Сарыарку».

Наконец, просмотр в команде пройдёт 32-летний нападающий Константин Романов, выступавший за «Казцинк-Торпедо» в ВХЛ и набравший 13 очков в 30 матчах.