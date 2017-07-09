Н. Квартальнов: сравнивающие меня с Рыспаевым просто не разбираются в хоккее

Нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов рассказал о работе с главным тренером Андреем Назаровым и ответил тем, кто сравнивает его с Дамиром Рыспаевым.



«Конечно, приятно, когда главный тренер тебе доверяет и верит в тебя. Это придаёт дополнительной мотивации. Хочется работать ещё больше. И доказывать, что эти слова оправданы. Если во время игры ты накосячишь, то он, разумеется, не похвалит. Да, он бывает жёстким. Но всё по делу, всё справедливо. В быту это очень хороший человек, с ним можно поговорить на любые темы. Для меня это важно.



Сравнения с Рыспаевым? Кто говорит такие вещи, тот просто не разбирается в хоккее. Мы с Дамиром совершенно разные игроки. Я дерусь не очень хорошо. Просто стараюсь играть в агрессивный и жёсткий хоккей, нагнетать. Но я не тафгай. Знаете, как говорят: «На подлость нужно отвечать подлостью». Если человек сыграл подло и некрасиво, то почему бы не заступиться за своего партнёра? Потом партнёр за меня заступится. Мы же команда», — сказал Квартальнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Никитой Квартальновым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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