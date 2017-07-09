Гавриков: после ЧМ принял решение перейти в СКА, в Коламбусе всё понравилось

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ и переход в петербургскую команду. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это третий день медосмотра.

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«Со здоровьем всё отлично, начал сейчас тренироваться вместе с командой, всё в порядке. Успел отдохнуть хорошо, на недельку слетал в Испанию, приехал в Петербург чуть пораньше, чтобы обустроиться. Пока персональной беседы после перехода в СКА с Олегом Знарком ещё не было, всё, думаю, впереди. После чемпионата мира окончательно всё решилось, и я подписал контракт со СКА.

Не знаю даже, сыграла ли Олимпиада особое значение, когда принимал решение, всё вместе повлияло.

Летал во время отпуска в США, в Коламбусе всё понравилось, познакомился с тренерским штабом с руководством клуба. Показали арену и город, только приятные впечатления остались. Через два года ждать в «Коламбусе»? Почему нет, надеюсь на это», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.