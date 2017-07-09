Линден Вей прибыл в расположение «Барыса»

Новичок астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги «Барыс» нападающий Линден Вей прибыл в расположение команды. Размещено соответствующее видео.

«Барыс» подписал второго бомбардира фарм-клуба «Калгари» Вея

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Калгари Флеймз» и «Стоктон Хит». На уровне НХЛ на счету игрока четыре матча без набранных очков, а в АХЛ он стал вторым бомбардиром команды — 55 (15+40) очков в 61 матче. В НХЛ Вей также выступал за «Лос Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности в НХЛ на счету форварда 139 матчей и 44 очка.

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Видео также доступно в официальном «твиттере» команды