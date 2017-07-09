Агент: готов спорить, до арбитража в НХЛ дойдут всего два-три человека

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал тот факт, что почти 30 игроков Национальной хоккейной лиги не договорились с клубами о новых контрактах и подали заявления в арбитражный суд. Специалист выразил уверенность в том, что большая часть хоккеистов договорится с клубами без вмешательства суда.



«Вообще можно держать пари, что из этих трёх десятков хоккеистов до самого арбитража дойдут два-три человека. Может, четыре. Команды приблизительно понимают, какой контракт могут дать хоккеистам в суде», — цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ.

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