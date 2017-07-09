Хекстолл: Патрику сейчас нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл поделился мнением о первом тренировочном лагере для форварда Нолана Патрика, выбранного под вторым номером на последнем драфте НХЛ.



«Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами, которые уже бывали на сборах новичков. Тренеры всё покажут на видео, всё объяснят. Мы хотели бы видеть его на площадке, но он многому научится и таким способом», — приводит слова Хекстолла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Нападающий «Филадельфии» Патрик вернётся на лёд на следующей неделе