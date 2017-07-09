Гальченюк: после подписания Друена был страшно взволнован и обрадован

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк прокомментировал подписание клубом контракта с форвардом Джонатаном Друеном, перешедшим из «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Когда я узнал, что мы подписали контракт с Друеном, был страшно взволнован и сразу же поздравил его. Да и как было не обрадоваться, когда в твою команду приходит игрок с таким набором навыков и уровнем мастерства? А уж получить шанс поиграть с таким форвардом в одной тройке — это однозначно большой плюс», — приводит слова Гальченюка официальный сайт лиги.

Гальченюк: не думаю о слухах о моём обмене, их невозможно избежать