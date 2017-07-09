Зарипов: не секрет, что я хотел вернуться в «Ак Барс» с самого момента отъезда

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился воспоминаниями о начале своей карьеры в казанском клубе.



«Очень рад вернуться в Казань и в «Ак Барс» – родные для меня город и клуб. Каждый раз, когда я выходил на лёд «Татнефть Арены» в последние четыре года, было сложно не заметить, с какой теплотой меня принимают в Казани. Такую же теплоту я чувствую и сейчас, когда возвращаюсь домой!



Хорошо помню 2001-й год. Мне всего 20. Я только приехал в Казань, которая сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. А вот «Ак Барс», как и сейчас, ставил только самые высокие цели. Мало кто знает, но в какой-то момент я уже был готов собрать вещи и вернуться обратно в Челябинск. Помог Алексей Чупин – лидер «Ак Барса» того времени, очень популярный в городе.



Я провёл в «Ак Барсе» 12 лет, и Казань стала для меня родным городом. Ни для кого не секрет, что я хотел вернуться с самого момента своего отъезда в 2013 году. Особое чувство, когда надеваешь свитер с гербом Татарстана на груди, не передать словами», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».



История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс» Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина снова будет играть в клубе, который сделал его звездой.